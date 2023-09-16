Іван Федоров зазначив, що чим ближче фронт, тим частіше буде "бавовна"

Українські захисники знищили місце базування військової техніки Російської Федерації в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Жесту "доброї волі" від окупантів поки не варто чекати.

"Токмацька прикмета: прильотів стає більше - окупантів стає менше. Сьогодні в Токмаку, який окупанти перетворили на військову базу, знову було голосно", - повідомив мера Мелітополя Івана Федорова у своєму Telegram-каналі.

Він вказав, що "прилетіло" по місцю базування російських окупантів та їх техніки. За його словами, в Токмаку "прильоти" почастішають з наближенням лінії фронту.

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При це чиновник зазначив, що на цьому тижні:

росіяни евакуювали "паспортний стіл", а аусвайси пообіцяли видавати в Мелітополі;

"героїчно" вивезли співробітників ФСБ і частину так званої "адміністрації".

"Говорити про те, що окупанти готують "жест доброї волі" не варто. Потрібно допомагати нашій армії і вірити в перемогу", - підсумував Федоров.

Ситуація в Токмаку - останні новини

Видання The New York Times повідомило, що військові аналітики США вважають, що кінцевою стратегічною метою прориву в Запорізькій області є місто Токмак - важливий автомобільний і залізничний вузол для обох армій.

У свою чергу оглядач Олексій Гетьман повідомив, що російські окупанти розуміють, що втрата Токмака відкриє українській армії дорогу на тимчасово окупований Крим.

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