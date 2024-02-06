За словами Маляр, нерозголошення кількості втрат не стосується питання свободи слова.

Україна не розкриває кількість військових, які загинули у війні з російськими окупантами. Одна з причин такого рішення – безпека самих захисників, каже колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

В інтерв'ю "Еспресо" вона наголосила, що раніше і сама не розуміла доцільності приховування цієї інформації, поки їй не пояснили військові. За словами Маляр, нерозголошення кількості втрат не стосується питання свободи слова. Одна з ключових причин полягає в тому, що під час планування операцій військові спираються, зокрема, на дані щодо кількості боєздатних осіб у підрозділах противника.

"У них є межі, скільки відсотків уже небоєздатних, – і убиті, і поранені однаково небоєздатні для них. Коли йде бій або планується операція, вони рахують, скільки де яких підрозділів, і вони для себе по втратах рахують, на які ще задачі може бути направлений цей підрозділ", – пояснила вона.

Навіть знаючи приблизну кількість втрат, ворог може оцінити можливості підрозділу, на який планується напад. При цьому Маляр нагадала, що офіційно Росія також приховує свої втрати. Проте оскільки війна з окупантами ведеться і в інформаційній площині, Україна оприлюднює кількість ліквідованих загарбників.

"Це наша війна з ними. Але наші цифри військові просять не говорити, це державна таємниця, ось чому я це пояснюю", – додала екс-заступниця глави Міноборони.

Втрати України у війні

Від початку війни Україна не розголошує точну кількість полеглих військовослужбовців. Ще у 2022 році головнокомандувач сказав, що загинули біля 9 тисяч воїнів, проте потім цифри не називалися.

У січні 2024 року стало відомо, що Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував президенту Зеленському розкрити дані про втрати України у війні. На його думку, усвідомлення справжньої кількості загиблих у війні покаже суспільству, що втрати "не такі великі, як вони самі собі уявляють".

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