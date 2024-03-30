Франція вважає можливим варіант з відправкою своїх військ в Україну. Про це під час прес-брифінгу в Одесі заявила голова Національної асамблеї Франції (нижня палата парламенту - УНІАН) Яель Брон-Піве, інформує "Ми - Україна".
За словами політика, у своїх попередніх виступах президент її країни Еммануель Макрон уже сказав, що "не виключає нічого апріорі".
"В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не виключається, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", - наголосила Брон-Піве.
Ймовірна відправка французьких військ в Україну
Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свої плани розмістити західні війська в Україні. За його словами, Франція може розмістити свої війська в Україні, аби протистояти Росії.
Як сказав Макрон, можливо, в якийсь момент "нам доведеться провести операції на місцях, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам".
Згодом в РФ заявили, що Франція вже готує військових до відправлення в Україну. За словами директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна, перша група складатиметься з близько 2 тисяч військовослужбовців.
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