Росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, аби виправдаьи свою втечу з міста.

Навіть після ганебної втечі російських окупантів з Херсону диктатор Володимир Путін запевнятиме, що "все йде за планом".

Як зазначив російський політолог Аббас Галлямов в інтерв'ю програмі "Гроші", росіяни можуть навмисно поширювати інформацію про свою втечу з Херсонщини, намагаючись заманити українських воїнів у пастку. Втім, навряд чи українська армія на це поведеться. Внутрішньополітичної мети у цих заяв немає.

На запитання, що робитиме Путін, коли ЗСУ звільнять Херсон, Галлямов відповів з посмішкою: "Говоритиме, що все йде за планом".

"Це єдиний обласний центр, який росіянам вдалося захопити. Втратити Херсон - це півроку дарма. Виходить, що все дарма. Втратили те єдине, що вдалося захопити. Тому, це, звісно, буде сильним ударом. Вони намагаються підсолодити пігулку", - сказав Галлямов.

Політолог зауважив, що росіяни розширили географію жорстких боїв на Донбасі. Тепер це не тільки Бахмутський напрямок. На його переконання, росіяни намагатимуться компенсувати втрату Херсону захопленням одного з міст Донбасу.

Галлямов заявив, що для більшості росіян умовно Бахмут дорівнює Херсону, тому додаткових питань щодо його втрати за умови захоплення Бахмуту не буде. Експерт не виключає, що росіяни можу підірвати Каховську ГЕС, створюючи умови для втечі з Херсону, нібито вони тікають не від ЗСУ, а від води.

Ситуація на Херсонщині

27 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що повідомлення про нібито вихід російських військових з окупованого Херсона - це інформаційна атака, яка спрямована на те, аби українські військові пішли в наступ, перекинули війська з інших небезпечних напрямків.

Окупанти евакуюють місцевих жителів, медиків та працівників банків з Херсону.

Зокрема, з правобережної частини Херсона в населені пункти Генічеськ та Скадовськ вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Також у Новій Каховці російські окупанти примусово евакуюють людей з узбережжя Дніпра.

30 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що під час проведення заходів так званої "евакуації" з виправної колонії №90 Херсона окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

У населених пунктах поблизу Херсона ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні "росгвардійців".

2 листопада стало відомо, що окупанти примусово вивозять автобусами людей з Великої Лепетихи на Херсонщині.

Вас також можуть зацікавити новини: