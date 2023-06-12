Йому оголошено підозру про порушення законів та звичаїв війни.

Встановлено особу командира Росгвардії, який стріляв в українських полонених за відмову спілкуватися з ним російською мовою. Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про начальника групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії Костянтина Юдіна. На початку квітня 2023 року, виконуючи обов’язки одного з керівників цієї військової частини, він прибув до місця дислокації російського блокпосту у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі. Тоді на території цього контрольно-пропускного пункту РФ перебували українські військовополонені, яких окупанти хотіли залучити до демонтажу фортифікаційних споруд.

Юдін віддав наказ вишикувати полонених захисників України для допиту. Насамперед його цікавили персональні дані та обставини потрапляння у полон. При цьому Юдін вимагав відповідати на його запитання винятково російською мовою.

За даними слідства, один з полонених відповів йому українською мовою. Після чого рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпосту і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни. Потім Юдін здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба.

"Окупант повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку. Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською. Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову", - зазначає СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Юдіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Воєнні злочини росіян - останні новини

Поліція встановила особи 5 військових РФ, які в Бучі 5 березня минулого року із 30-міліметрової гармати бойової машини десанту (БМД) розстріляли дві автівки з мирними мешканцями, які намагалися евакуюватися з міста. В першому автомобілі знаходилася сім’я: батько, дружина та їхні сини – 4 та 9 років. В автомобілі, який рухався за ними, перебували їхні сусіди – подружжя і родичка.

Також окупанти систематично страчують українських полонених. У цих злочинах вони відверто зінаються в радіопереговорах, які вдається перехоплювати українській розвідці.

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