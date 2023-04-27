За його словами, за це береться не кожен, але особисто для нього страта - справа звична.

Російські окупанти по-звірячому страчують українських військовополонених після допитів - перерізають їм горло.

Про це свідчить нове перехоплення Служби безпеки України, зроблене на східному фронті України.

"Людину треба трохи зарізати. Але я це не вперше. Мені пох*й... Люди, які військовополонені… їх нам немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось ... їх треба утилізувати", - пояснює окупант своїй співрозмовниці.

Окупант додає, що "утилізовувати" українських військовополонених не всі погоджуються. Втім, особисто для нього це вже буденна справа. Він у подробицях розповів, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

"Ну, у чоловіків же є кадик. Нижче кадика надрізаєш. Або шомполом від автомата за вухо. У мене таких вже хватає. Зараз з тобою порозмовляю, піду справу зроблю і піду спокійно спати", - зазначив кат.

Служба безпеки України заявила, що вже встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування. Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

"СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни", - зазначили в СБУ.

Воєнні злочини РФ: окупанти страчують воїнів ЗСУ

Звірячі страти українських воїнів все частіше спливають. На початку квітня в мережі почало ширитися моторошне відео страти українського військовополоненого: російські окупанти ножем відрізали голову ще живій людині.

У Службі безпеки України заявили, що "знайдуть російських нелюдів", які катували та відрізали голову українському військовому. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Навесні цього року Україну шокував розстріл українського військового, який потрапив у полон. Росіяни вбили його після слів "Слава Україні!". З'ясувалося, що від рук окупантів загинув снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

А влітку в мережі з'явилося відео звірячої страти українського військового окупантами. На опублікованих кадрах російський окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем.

Вас також можуть зацікавити новини: