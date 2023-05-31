Наразі оператору-навіднику БМД, який безпосередньо розстрілював людей у машинах, повідомили про підозру.

Національна поліція встановила особи 5 військових РФ, які в Бучі 5 березня минулого року із 30-міліметрової гармати бойової машини десанту (БМД) розстріляли дві автівки з мирними мешканцями, які намагалися евакуюватися з міста.

Згідно з повідомленням Нацполіції, встановлено особу командира БМД, оператора-навідника, механіка-водія бойової машини та двох членів десанту.

Наразі оператору-навіднику вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством). Санкція статті передбачає покарання – до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наголошується, що воєнні злочинці бачили, що це були цивільні авто, та все одно без попередження відкрили вогонь.

"В першому автомобілі знаходилася сім’я: батько, дружина та їхні сини – 4 та 9 років. В автомобілі, який рухався за ними, перебували їхні сусіди – подружжя і родичка. Вже незабаром вони побачили військову техніку та зупинилися. Машини були без тонування, тож росіяни бачили, що в авто перебувають цивільні. Та, попри це, відкрили по них вогонь", - інформує Нацполіції.

Як розповів старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі Владислав Камінський, розстріл мешканців Бучі вели військові колони 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Російської Федерації. Колона складалася з бойових машин десанту, близько 40 машин такого типу.

"Я пам’ятаю, що почався обстріл, загорілася моя машина, куля потрапила в район акумулятора і там почалася пожежа. Я поглянув назад - і бачив вже мертву дружину та мертвих дітей. Розумів, що я поранений, що моя нога тримається на моїх джинсах", – розповідає Олександр, який був за кермом першої машини і родину якого вбили російські військові.

Чоловік зміг відповзти від машини, що вже горіла, до дерев на узбіччі. Згодом йому змогли надати допомогу, доставили до лікарні і таким чином врятували життя.

В автомобілі, який рухався позаду, миттєво загинув чоловік, який сидів на передньому правому пасажирському, а дві жінки вижили. Слідчі підкреслюють, що розстріл цих автомобілів вівся приблизно з відстані 150 метрів. Вогонь вівся активно і без попередження, людей просто вбили.

Воєнні злочини у Бучі

Як повідомляв УНІАН, раніше у травні Міністерство внутрішніх справ повідомило, що встановили особи ще двох російських військових злочинців. Чоловіки також розстрілювали українців у період тимчасової окупації Бучі в Київській області - це командир парашутно-десантної роти та командир відділення 137-го парашутно-десантного полку 106 десантної дивізії.

За інформацією правоохоронців, 2 березня 2022 року російські військові розстріляли два автомобілі з цивільними. Людям вдалося вижити.

Також цього місяця повідомили про підозру сержанту, інструктору військової частини 36 окремої мотострілкової бригади збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни. Під час окупації міста Буча Київської області підозрюваний вистрелив зі стрілецької зброї в мирного мешканця, коли той оглядав пошкоджений автомобіль, щоб у разі необхідності надати допомогу постраждалим. Завдяки сусідці, яка стала свідком цього злочину, через деякий час чоловікові було надано медичну допомогу.

Війська Російської Федерації зайшли на територію міста Буча на Київщині у перший же день повномасштабної війни - 24 лютого 2022 року. Місто було звільнено від окупантів 31 березня, після чого українці і світ побачили жахливі військові злочини російських солдатів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у місті Буча на Київщині російські окупанти вбили понад 1,4 тисячі українських громадян.

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