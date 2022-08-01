СБУ перехопила документи, що регламентують проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Херсона.

На шостому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія готує фейковий псевдореферендум у Херсоні.

Про це повідомляє СБУ.

Як йдеться у повідомленні, СБУ перехопила документи, що регламентують проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Херсона.

СБУ ідентифікувала і встановила місцезнаходження всіх зрадників і їх "координаторів" з РФ, причетних до організації псевдореферендуму.

Окупанти сподіваються легітимізувати входження південної частини України до складу Росії.

Окупанти розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрямки роботи з прив'язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування не встановлена.

Проплачені Росією "активісти" планують одночасно організувати понад 140 проросійських пікетів, понад 30 з яких мають відбутися в обласному центрі.

Встановлено, що представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 "виборчих комісій". Склад "виборчкомів" мали затвердити до 1 серпня.

За даними Служби безпеки, для посилення електоральної підтримки росіяни пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів.

Війна в Україні та псевдореферендуми:

Окупанти погрожують депортацією жителям Мелітополя, які відмовляться брати участь у псевдореферендумі. Водночас зазначається, що "референдуму" як такого не буде, росіяни лише влаштують картинку для пропагандистських ЗМІ.

Відомо, що окупанти планують провести "референдум" до кінця вересня і намагаються знайти людей для його організації. Найчастіше згадується 15 вересня.

30 липня ГУР заявило про те, що агресор не залишає наміру провести так звані "референдум" на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя, щоб дати своєму диктатору Путіну підстави приєднати їх до складу РФ вже у вересні.

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