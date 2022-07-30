На тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія "единая россия".

Країна-агресор не полишає наміру провести так звані "референдуми" на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжі, аби дати своєму диктатору підстави приєднати їх до складу РФ вже у вересні.

Для цього окупаційна влада на місцях проводить відповідні заходи з уточнення так званих "списків виборців", повідомляють у розвідці.

Відомо, що на тимчасово окупованих територіях на півдні України почала активно працювати кремлівська політична партія "Единая Россия". Окрім "списків виборців" відкриваються дільниці для проведення виборів.

Також, за даними української розвідки, на окупованих територіях активно почався процес роздачі російських паспортів.

Аби не допустити закріплення РФ і створення плацдарму для подальших наступальних дій, наші воїни будуть звільняти тимчасово окуповані території сходу і півдня України – додали у відомсті.

Раніше УНІАН повідомляв, що окупанти погрожують депортацією жителям Мелітополя, які відмовляться брати участь у псевдореферендумі. Водночас зазначається, що "референдуму" як такого не буде, росіяни лише влаштують картинку для пропагандистських ЗМІ.

Відомо, що окупанти планують провести "референдум" до кінця вересня й намагаються знайти людей для його організації. Найчастіше згадується 15 вересня.

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