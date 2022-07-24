За словами Івана Федорова, окупанти планують провести "референдум" на початку вересня й намагаються знайти людей для його організації.

Росіяни погрожують депортацією жителям окупованого Мелітополя, які відмовляться брати участь у псевдореферендумі про приєднання до Росії.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ми чітко розуміємо, що після останніх тижнів, коли вони роблять тотальний обхід мікрорайонів багатоповерхового сектора, приватних будинків для виявлення жителів, загроза їхня наступна: хто не прийде на "референдум", ті будуть вивезені за територію Запорізької області", - заявив Федоров.

Міський голова додав, що відповідний указ гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького поки що не затверджений, але вже йде підготовка до його реалізації.

"Якщо вони введуть в дію цей наказ, то їм доведеться вивезти всіх жителів, все населення Мелітополя", - зазначив Федоров.

Він також зазначив, що "референдуму" як такого не буде, росіяни лише влаштують картинку для пропагандистських ЗМІ.

За словами Федорова, окупанти планують провести "референдум" на початку вересня й намагаються знайти людей для його організації, обіцяючи за це гроші.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбницькі війська почали окупувати Запорізьку область з початку повномасштабної війни.

В даний час під окупацією залишаються, зокрема, міста Бердянськ, Мелітополь та Енергодар.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські загарбники видали "наказ" про депортацію мешканців за проукраїнську позицію. Він порівняв такі дії з депортацією кримських татар з Криму.

Нагадаємо, що раніше голова Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін розповів про ситуацію на захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції.

За його словами, загарбники завозять туди свою техніку, у тому числі ракетні комплекси, з яких відбуваються обстріли іншого боку Дніпра, території Нікополя.

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