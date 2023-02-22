На Донбасі українські військові відбили атаки окупантів в районах семи населених пунктів.

Минулої доби українські війська вдарили по районах зосередження російських військ та позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по зенітно-ракетних комплексах", - йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06:00.

Крім того, зазначається, що українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили росіян.

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Також повідомляється, що вротягом доби на Донбасі українські військові відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області", - зазначили у Генштабі.

Крім того, українські військові відбили ворожі атаки неподалік Федорівки, Ягідного, Берхівки, Бахмута і Курдюмівки на Донеччині.

Втрати Росії на 21 лютого - дані Генштабу

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року попередньо склали понад 144 тисячі чоловік особового складу.

Також Росія встратила: танків - 3326, бойових броньованих машин - 6562, артилерійських систем - 2338, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2023, автомобільної техніки та автоцистерн - 5210, спеціальної техніки - 226.