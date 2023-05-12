Окупанти зазнали втрат у живій силі і полишили свої позиції.

У Донецькій області 11 травня українські бійці батальйону "Айдар" відбили в російських загарбників території біля села Іванівське під Бахмутом.

Про це повідомляє 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" у Telegram.

"У ході важких боїв, 11 травня, військовослужбовці 24-го штурмового батальйону "Айдар", спільно з іншими підрозділами ЗСУ, відбили у ворога території на південь від села Іванівське (Красне)", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, у ході боїв було завдано істотних втрат противнику. Російськими окупантами втрачено підрозділи 4 окремої мотострілкової бригади і 374 окремого стрілецького батальйону збройних сил РФ, а також залишено позиції займані даними підрозділами.

Ситуація в Бахмуті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, заступник голови Міноборони України Ганна Маляр повідомила про просування Збройних сил України на Бахмутському напрямку вперед на 2 км. Також ЗСУ не втратили жодної своєї позиції в Бахмуті за останній тиждень. Водночас, російські окупанти зазнають великі втрати в живій силі на цьому напрямку.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники продовжують активно атакувати як в самому Бахмуті, так і в його околицях. При цьому атаки ведуться в тому числі в напрямку села Ступочки – з плацдарму, який ось-ось буде відрізаний силами ЗСУ.

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