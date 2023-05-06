На в'їзді в Крим шалені черги, зазначив мелітопольський міський голова.

Російські окупанти на півдні України "догралися в евакуацію" - спровоковано шалену паніку, по дорозі до захопленого РФ Криму величезні черги.

Загарбників та тих, у кого є спеціальні перепустки, на півострів пускають поза чергою, також в окремій черзі стоять вантажні авто з награбованим, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

"Окупанти догралися в "евакуацію": спровокували шалену паніку і не менш шалені черги. Фото "без слів" на КПП "Чонгар" (контрольно-пропускний пункт - Ред.) по дорозі від Мелітополя до Криму", - зазначив чиновник.

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Федоров додав, що для того, щоб потрапити на півострів, тисячі легкових машин мають простояти у черзі мінімум п’ять годин.

Ситуація на тимчасово окупованій частині півдня України - що треба знати

На фоні розмов про те, що скоро розпочнеться контрнаступ Збройних сил України, 5 травня гауляйтер захопленої території Запорізької області Євген Балицький оголосив про евакуацію населення з низки прифронтових населених пунктів, зокрема, з Василівки, Пологів, Енергодара й Токмака.

Пізніше радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що ворог прийшов вбивати мільйон громадян на півдні нашої держави, щоб врятувати звідти 70 тисяч своїх посіпак.

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