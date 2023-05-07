В першу чергу вивозять власників російських паспортів.

Російські окупанти почали "евакуацію" жителів тимчасово захопленого міста Енергодар Запорізької області.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, місцевих вивозять в напрямку окупованих Бердянська та Приморська, на бази відпочинку.

"Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації", - додали у відомстві.

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Зазначається, що окупанти продовжують використовувати українську інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим військовим. Зокрема, нещодавно, в одному із сіл Старобільського району Луганської області, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебуває до 70 осіб.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 травня гауляйтер окупованої території Запорізької області Євген Балицький оголосив про евакуацію населення з прифронтових населених пунктів. Йдеться про Енергодар, Токмак, Пологи, Василівку та інші.

Водночас у Мелітополі евакуація провокувала шалену паніку. По дорозі до захопленого РФ Криму утворились величезні черги.

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Росія прийшла вбивати мільйон українців на півдні нашої держави, щоб врятувати звідти 70 тисяч своїх посіпак.

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