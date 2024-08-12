Аналітики кажуть, що Україна може спробувати використати наступ на Курській дузі, щоб поліпшити свої позиції на потенційних переговорах.

Росія не змогла відтіснити українські війська в Курській області, незважаючи на відправку підкріплень, оскільки вторгнення триває вже сьомий день, повідомили Financial Times у неділю українські солдати, які брали участь в операції її армії.

Спілкуючись із журналістами біля кордону з РФ, українські військові заявили, що залишаються на російській території.

"Ми просуваємося глибше", - сказав Денис, український солдат, який здійснив три ротації на російській території з початку вторгнення. Війська Києва, як і раніше, мали перевагу, незважаючи на те, що Росія направила підкріплення, додав він, коли український винищувач пролетів над головою.

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Його підрозділ, назву якого FT не називає на прохання Дениса і його старших офіцерів, був перекинутий у цей район зі східної частини Донецької області понад тиждень тому для участі в наступі.

Інший солдат, Костянтин, сказав, що ранній успіх раптової операції "дійсно підняв нам настрій".

"Ми впевнені в перемозі України", - додав він, перш ніж знову вирушити в бій.

Представник Міністерства оборони України повідомив FT, що вони тримають у таємниці подробиці операції, оскільки "спочатку чекають, як вона розвиватиметься".

"Кінцева мета вторгнення України - використання деяких з її найкращих і найелітніших бригад - залишається неясною. Але операція показала, що прикордонна оборона Росії все ще слабка через рік після першого міні-вторгнення України, і дала Києву таке необхідне моральне піднесення", - наголошується в матеріалі.

Аналітики кажуть, що Україна може спробувати використати наступ на Курській дузі, щоб поліпшити свої позиції на потенційних переговорах.

Бої в Курській області - деталі

Перевірені відео і фотографії показують, що українські війська і техніка просунулися на 30 км углиб Росії від початку операції у вівторок, просунувшись далі до Курська і зайнявши місто Суджа недалеко від російського кордону.

Президент України Володимир Зеленський у суботу ввечері порушив п'ятиденне мовчання, щоб уперше публічно згадати про вторгнення своїх військ до Росії.

Зеленський сказав, що його головнокомандувач Олександр Сирський доповів йому про "ситуацію на лінії фронту і про наші дії з перенесення війни на територію агресора".

Росія направила в регіон танкові екіпажі, артилерійські знаряддя і підрозділи безпілотників після того, як Кремль оголосив про "контртерористичну" операцію, щоб спробувати зупинити безпрецедентну українську операцію.

Українські та російські підрозділи почали копати траншеї, що говорить про те, що лінія фронту поступово стабілізувалася. Для будівництва укріплень обидві сторони почали застосовувати промислові екскаватори, повідомляють українські джерела.

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