Українські та російські підрозділи почали копати траншеї, що свідчить про те, що лінія фронту поступово стабілізувалася.

На шостий день наступу України в Курську область на півдні Росії з'явилося дедалі більше доказів того, що український корпус - частина або до п'яти бригад чисельністю 2000 осіб плюс щонайменше один окремий батальйон чисельністю 400 осіб, - планує залишитися, пише видання Forbes.

"Українці риють траншеї. Очікуючи на позиційну війну вздовж або поблизу наявної лінії фронту, росіяни теж окопуються", - йдеться у статті.

Те, що обидві сторони зміцнюють свої позиції, не означає, що українці закінчили наступ. Це також не означає, що росіяни не можуть контратакувати і відтіснити українців до кордону, зазначають аналітики.

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"Але це означає, що стабілізація лінії фронту і довгострокова українська окупація частини Курська - на порядку денному", - підкреслюють журналісти.

Для будівництва укріплень обидві сторони почали застосовувати промислові екскаватори, повідомляють українські джерела.

Бої в Курській області - останні новини

Раптове вторгнення України в Курську область РФ призвело до швидкого захоплення територій, поставивши в незручне становище правителя Росії Володимира Путіна і підвищивши моральний дух українців.

Як пише The Wall Street Journal, тепер українське керівництво зіткнулося з дилемою - чи варто для подальших досягнень перекидати значно більше військ і військової техніки, які вкрай необхідні на східному фронті в Україні, де ЗСУ намагаються стримати наступ окупантів.

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