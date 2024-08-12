Росія перекидає війська з Харківського напрямку, але з Донбаського поки що ні.

Операція ЗСУ в Курській області РФ піднімає бойовий дух українців, однак російські окупанти знімають частини з інших ділянок фронту в Україні не так швидко, як хотілося б українському командуванню.

Про це пише The Economist. "Мета-мінімум - це відтягування російських військ від головних ділянок фронту - Харкова і Донбасу. Поки що... Росія перекидає війська з Харківського напрямку, але з Донбаського поки що перекинула набагато менше", - зазначило видання.

"Їхнє командування - не ідіоти. Вони перекидають сили, але не так швидко, як нам хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розтягувати логістику на 80-100 км", - сказало виданню джерело в Генштабі ЗСУ.

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"Але ця операція вже вплинула на щось невловиме, але дуже важливе - на бойовий дух [...] В урядових кабінетах у Києві та у фронтових госпіталях, де лікують поранених, нація повірила, що знайшла пролом у панцирі Путіна", - написало видання.

"Ми вперше за довгий час рухаємося вперед. Я відчував себе тигром", - сказав один із поранених у Курській області українських військових із позивним "Ангол".

Ситуація в Курській області

Наступ ЗСУ в Курській області РФ дозволив Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту і продовжити протистояння на всьому полі бою.

Як зазначили аналітики Інституту вивчення війни, володіння ініціативою на всій території бойових дій з листопада 2023 року дало змогу окупантам самим визначати місце, час, масштаб і вимоги до ведення боїв в Україні та змусило Київ витрачати матеріальні та людські ресурси на реактивні оборонні операції.

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