Окупанти скаржилися на відсутність продуктів та боєприпасів, після чого побили свого командира і разом з ним здалися в полон.

У районі Работине Запорізької області понад 50 окупантів здалися в полон ЗСУ.

Як повідомляє РосТГ-канал, окупанти скаржилися на відсутність продуктів та боєприпасів, після чого побили свого командира і разом з ним здалися в полон. Джерело в Генштабі підтвердило інформацію про здачу в полон 52 солдатів і одного командира окупаційної армії.

"Тиждень тому у нас пішли серйозні втрати, багато пацанів загинуло. Одночасно перестали підвозити продовольство, ми шукали своїми силами, але часто траплялися моменти, коли було просто нічого їсти", - заявив один з окупантів.

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Бійці попросили командира дозволити їм відступити, але отримавши негативну відповідь, 52 особи вирішили здатися в полон. Перед цим вони напали на командира, "скрутили його" і здалися українцям разом з офіцером.

Полонені окупанти

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що з тих російських військових, які потрапляють у полон, близько 20% – здаються добровільно.

27 серпня 2023 року повідомлялося про те, що росіяни готові відрубувати собі кінцівки, щоб не йти на війну. Військовополонений росіянин Роман Хвостов заявив, що за тиждень перебування в Україні зрозумів, що РФ робить помилку.

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