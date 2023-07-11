Те, що багато ворогів здаються у полон, свідчить про низький морально-психологічний стан ворожого особового складу, зазначили в Об’єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку.

На Таврійському напрямку втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими дуже суттєві, за минулу добу в полон здалися 19 осіб.

Про це сказав речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень в ефірі телемарафону. "За минулу добу ми зафіксували, що в полон здалися 19 осіб. У попередню добу було 10 полонених. Це вперше фіксується така велика кількість полонених саме в літній період і саме під час проведення наступальних дій угруповання "Таврія", - зазначив він.

При цьому додав, що це свідчить про низький морально-психологічний стан особового складу ворога, його демотивацію. "І, безумовно, це з нашої сторони успіх", - сказав Шершень.

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Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що Сили оборони минулої доби проводили як наступальні дії, так і ефективно діяли в обороні.

"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ворог змушений підтягувати резерви. На одній з ділянок фронту окупанти залучили загони зі складу батальйону "Ахмат - Восток", - повідомив Шершень.

За його словами, тривають ворожі штурми на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. "Даємо відсіч, не втрачаємо позицій. У районі Мар'їнки та Авдіївки ми перебуваємо в активній обороні. Обороняємося. Не допускаємо просування ворога, який просто періодично докладає максимальних зусиль, аби хоч якось заволодіти нашими позиціями", - зазначає Шершень. За його словами, окупанти хочуть захопити Мар'їнку. "Але ми робимо все, даємо відсіч і не втрачаємо позицій", - наголосив він.

Важливі новини України про військовополонених - що сьогодні треба знати

Як повідомляв сьогодні УНІАН, за даними Міністерства юстиції України, російські військові в Україні в полоні перебувають до трьох місяців.

Заступник міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла, що створено дільниці та табір для тримання військовополонених, де вони утримуються відповідно до Женевської конвенції.

Військовополонені утримуються в умовах, у яких живуть, харчуються і медично обслуговуються офіцери Збройних сил України. До російських військовополонених мають доступ міжнародні організації, журналісти, а також різні правоохоронні органи.

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