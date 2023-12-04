Українські воїни продовжують утилізувати ворожу техніку / фото wikimedia.org

За минулий тиждень бійці Національної гвардії України знищили чимало військової техніки російських окупантів, в тому числі сім танків та 29 артилерійських систем. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

"Наші воїни Нацгвардії продовжують демілітаризацію армії окупанта. Впевнено утилізують ворожу техніку та завдають загарбникам втрат у живій силі", - заявив очільник МВС.

Зокрема, як поінформував Клименко, за минулий тиждень бійцями НГУ знищено сім танків, одну бойову машину піхоти, вісім БТР/МТЛБ, п'ять бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, 29 артилерійських систем, один склад боєкомплекту, два комплекси радіоелектронної боротьби та два бліндажі.

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Знищена ворожа техніка за тиждень / фото t.me/Klymenko_MVS

Втрати окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за тиждень, з 27 листопада по 3 грудня, Силами оборони України знищено близько 7210 осіб особового складу противника. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 62 танки; 117 бойових броньованих машин; 75 артилерійських систем; шість реактивних систем залпового вогню; п'ять установок ППО; 144 одиниці автотехніки; 27 одиниць спецтехніки. Усього йдеться про 534 одиниці озброєння та військової техніки. Окрім цього, українськими захисниками знищено чотири ворожі ракети та 94 БпЛА.

Водночас, за три тижні на Таврійському напрямку здалися в полон близько 80 військовослужбовців ворога.

Станом на ранок 4 грудня ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів, загальні втрати російської армії серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення РФ склали 332 тисячі 810 осіб.

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