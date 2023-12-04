За минулу добу українські захисники на напрямку знищили понад 400 окупантів, 21 одиницю техніки.

На одному з гарячих напрямків – Таврійському - за 3 тижні у полон здалися близько 80 російських окупантів.

Як повідомляється у Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадного генерала Олександра Тарнавського, за минулу добу обмінний фонд поповнили ще декілька окупантів.

"Слід зазначити, що за 3 тижні, на Таврійському напрямку такий вибір зробили близько 80 військовослужбовців ворога", - зазначив він.

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Тарнавський повідомив, що на напрямку тривають активні піхотні атаки окупантів - відбулось за добу 37 бойових зіткнень.

"Ворог втратив 429 осіб живої сили та 21 одиницю військової техніки", - розповів він.

Активність ворожої авіації невисока - за добу зафіксовано 7 авіаударів.

"А кількість артобстрілів загарбники значно збільшили, до 955", - зауважив Тарнавський.

За його словами, на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Успішно відбито 21 атаку противника східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського. В районі Мар’їнки та Новомихайлівки Сили оборони відбили 8 ворожих атак.

Один раз противник намагався йти вперед біля Старомайорського, зазнав втрат. На Запоріжжі відбито 3 атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення південніше Роботиного. Також 3 атаки противника відбито в районі Новопокровки.

Водночас, підкреслив Тарнавський, на Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці: знищено за добу 2 одиниці спецтехніки ворога — зокрема 1 комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". Також злетіли у повітря 2 склади боєприпасів.

Війна в Україні - російські полонені

Як повідомляв УНІАН, за добу 2 грудня в полон українській армії здалися близько десятка окупантів, 440 осіб живої сили ворога було ліквідовано, 9 одиниць військової техніки знищено.

Сьогодні, 4 грудня, Сили спеціальних операцій інформували про знищення групи російських окупантів на Авдіївському напрямку. Так, оператори 8-го полку ССО за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника та "скоригували вогонь міномету та гранатомету МК19".

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир".

Станом на ранок 4 грудня ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів, загальні втрати російської армії серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення РФ склали 332 тисячі 810 осіб.

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