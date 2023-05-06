На півдні Сили оборони України досягли певних результатів, завдавши ворогу втрат у техниці та озброєнні.
Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", українська авіація завдала два удари по районах зосередження противника. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи зменшили вороже військо.
Крім шести російських військових, знищено 16 одиниць озброєння та техніки. Зокрема, це три танки Т-62/72, дві крупнокаліберні гармати "Мста-Б", вісім одиниць авто-бронетехніки, два безпілотники "Мавік"-3. Також слідом пішли черговий польовий пункт боєпостачання, та комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21", призначений для придушення супутникового зв'язку.
Підготовка до конрнступу сид ЗСУ
Сили оборони знищили на Херсонщині автоматичний комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М" ворога - це пристрій, який автономно на великій відстані виглядає живу силу та техніку.
Також у тимчасово окупованому Криму все частіше стали помічати ворожі комплекси радіоелектронної боротьби Р-340 РП ("Поле-21"), які призначені для придушення супутникового зв'язку. Площа його охоплення - середньому 1,5 квадратних кілометра.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна розпочинатиме контрнаступ, не чекаючи надання бойових літаків від партнерів. Він "не думає про те, що у контрнаступу ЗСУ може не бути успіху".
2 травня 2023 року держсек США Ентоні Блінкен заявив, що Україна готує контрнаступ найближчими тижнями.
5 травня 2023 року в ОК "Південь" звернулися із закликом до українців через контрнаступ. В ОК "Південь" закликали українців не реагувати на вкидання росіян і дотримуватися інформаційної тиші. Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк закликала українців продемонструвати внутрішню витримку і вірити в ЗСУ.
"Генеральний штаб обов'язково повідомить про перемоги, які є, навіть про маленькі", – резюмувала прес-секретар ОК "Південь".