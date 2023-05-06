Окупанти втратили 16 одиниць техніки та озброєння.

На півдні Сили оборони України досягли певних результатів, завдавши ворогу втрат у техниці та озброєнні.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", українська авіація завдала два удари по районах зосередження противника. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи зменшили вороже військо.

Крім шести російських військових, знищено 16 одиниць озброєння та техніки. Зокрема, це три танки Т-62/72, дві крупнокаліберні гармати "Мста-Б", вісім одиниць авто-бронетехніки, два безпілотники "Мавік"-3. Також слідом пішли черговий польовий пункт боєпостачання, та комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21", призначений для придушення супутникового зв'язку.

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Підготовка до конрнступу сид ЗСУ

Сили оборони знищили на Херсонщині автоматичний комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М" ворога - це пристрій, який автономно на великій відстані виглядає живу силу та техніку.

Також у тимчасово окупованому Криму все частіше стали помічати ворожі комплекси радіоелектронної боротьби Р-340 РП ("Поле-21"), які призначені для придушення супутникового зв'язку. Площа його охоплення - середньому 1,5 квадратних кілометра.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна розпочинатиме контрнаступ, не чекаючи надання бойових літаків від партнерів. Він "не думає про те, що у контрнаступу ЗСУ може не бути успіху".

2 травня 2023 року держсек США Ентоні Блінкен заявив, що Україна готує контрнаступ найближчими тижнями.

5 травня 2023 року в ОК "Південь" звернулися із закликом до українців через контрнаступ. В ОК "Південь" закликали українців не реагувати на вкидання росіян і дотримуватися інформаційної тиші. Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк закликала українців продемонструвати внутрішню витримку і вірити в ЗСУ.

"Генеральний штаб обов'язково повідомить про перемоги, які є, навіть про маленькі", – резюмувала прес-секретар ОК "Південь".

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