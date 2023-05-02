Блінкен наголосив, що плани РФ вже зазнали поразки.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Україна готує контрнаступ у найближчі тижні. Він також закликав уважно стежити за його розвитком.

Про це він повідомив під час інтервʼю журналісту Fox News Бену Голлу, яке оприлюднили на сайті Держдепу. На запитання щодо того, що ситуація на полі бою в Україні, здається, зайшла в глухий кут, держсекретар США наголосив, що плани РФ вже зазнали поразки і закликав уважно слідкувати за розвитком майбутнього контрнаступу України.

"Росія вже зазнала поразки в тому плані, що їхні початкові наміри стерти Україну з мапи, підкорити її Росії, знищити її як незалежну державу. Це провалилось і не матиме успіху. Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Давайте подивимось, що буде. Зрештою, їхній успіх на полі бою – найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, що забезпечать справедливий та стійкий мир", – зауважив Блінкен.

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Контрнаступ ЗСУ

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що головною метою контрнаступу ЗСУ буде деокупація Криму. За його словами, український півострів дуже незручний для оборони.

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