Україна ще очікує на деякі поставки, які були обіцяні партнерами, додав він.

Президент Володимир Зеленський "не думає про те, що у контрнаступу ЗСУ може не бути успіху". Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Александром де Кроо у Гаазі.

"Ми віримо в успіх нашого контрнаступу. Це дуже важливо. Ми робимо максимум - наші війська, наше суспільство, яке підтримує і працює з армією, наші підприємці, - всі думають, як посилити нашу армію. Ми справді готуємось до контрнаступу", - наголосив Зеленський.

При цьому висловив переконання, що результату буде досягнуто. "Не можу сказати, що 100% успіх гарантований. Бо ніхто цього не знає. Та й думаю, що навіть не правильно говорити про успіх, коли втрачаєш людей. В будь-якому випадку ми підемо уперед", - наголосив президент України.

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Україна ще очікує на деякі поставки, які були обіцяні партнерами, додав він.

За словами Зеленського, в нього не багато поїздок за кордон до партнерів, оскільки він хоче своєю відсутністю в країні демотивувати суспільство і солдатів. "Я їду з країни на короткий термін не тому, що хочу, а тому що треба. Щоб привести для росіян деякі погані новини", - наголосив він.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Українська армія готується до контрнаступу, проте початок масштабної операції Генштаб, зі зрозумілих причин, тримає у секреті, даючи загарбникам простір для припущень і домислів.

Натомість РФ загрузла в боях за Бахмут і Мар'їнку і веде оборону на півдні України. Наприклад, нещодавно в інтернет просочилися супутникові кадри мережі окопів уздовж лівого берега Дніпра.

CNN, своєю чергою, писав про неготовність Росії до контрнаступу ЗСУ. Визнання масштабів окопів росіян не обов'язково є компліментом в 2023 році, підкреслювали журналісти.

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