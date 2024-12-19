Статистика не враховує втрати окупантів з-поміж контрактників, строковиків та найманців.

На війні проти України Росія втратила майже 99 тисяч своїх громадян, які були мобілізовані під час так званої "СВО". Про це повідомили у Головному управління розвідки Міноборони України.

"Окупаційна армія у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року нарахувала втрат мобілізованих солдатів під час розпочатої нею війни проти України у кількості 98 641 одиниць особового складу", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що найбільше втрат серед мобілізованих в угрупованні військ "Центр" ЗС РФ - 21 710 солдатів. Угруповання "Запад" втратило 20 155 мобілізованих, "Восток" - 16 770, "Юг" - 16 465 окупантів.

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Ще 10 449 загарбників ЗСУ мінуснули в угрупованні "Днєпр", 10 120 осіб втратило угруповання військ РФ у Запорізькій області та 2 972 - "Сєвєр".

У ГУР звертають увагу, що вказана статистика не враховує втрати російських окупантів з-поміж контрактників, строковиків, найманців та інших іррегулярних формувань агресора.

Втрати РФ на війні - останні новини

Нагадаємо, розвідувальна служба Південної Кореї опублікувала дані про кількість загиблих і поранених північнокорейських солдатів у війні в Україні.

Згідно з інформацією, частина з 11 000 північнокорейських солдатів, розміщених у Курській області РФ, вже були відправлені на бойові дії. Під час цього процесу загинуло щонайменше 100 осіб, а кількість поранених, швидше за все, сягнула 1000. Серед постраждалих, ймовірно, є генерали.

Водночас британська розвідка з'ясувала, скільки танків втратила РФ на війні в Україні. За інформацією розвідників, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 3600 танків, а також майже 8000 бронемашин.

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