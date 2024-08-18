Також минулої доби було знищено багато ворожої техніки.

За минулу добу українські військові знищили ще 1170 російських окупантів. З початку повномасштабної війни ця кількість сягає 599 350 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, протягом доби було ліквідовано чимало військової техніки ворога, зокрема:

танків - 8 508 (+7) од,

бойових броньованих машин - 16 480 (+7) од,

артилерійських систем - 17 056 (+71) од,

РСЗВ - 1 161 (+1) од,

засоби ППО - 923 (+0) од,

літаків - 367 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 752 (+38),

крилаті ракети - 2 432 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 22 992 (+79) од,

спеціальна техніка - 2 846 (+2).

Війна в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, 18 серпня російські окупанти близько 05:00 застосували балістику для ракетного удару по Києву.

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"Рашисти знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". І знову сили та засоби нашої протиповітряної оборони не дозволили ворогу досягнути своєї мети і уразити Київ. За попередніми даними балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці", - повідомили у КМВА.

Також повідомлялось, що ворог вдарив по Мирнограду, що в Донецькій області, внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо людей отримали поранення.

"Росіяни знищили недобудовану 9-поверхівку, пошкодили 6 багатоповерхівок, аптеку, кінотеатр і 2 крамниці", - заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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