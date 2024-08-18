Внаслідок атаки посеред вулиці загинув 78-річний містянин.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирні населені пункти України. У суботу, 17 серпня 2024 року, загарбники завдали удару по Мирнограду на Донеччині.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Станом на 20:00 було відомо про одну загиблу людину внаслідок російської атаки. Ще четверо осіб дістали поранень.

"Росіяни знищили недобудовану 9-поверхівку, пошкодили 6 багатоповерхівок, аптеку, кінотеатр і 2 крамниці", – написав очільник ОВА.

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Тим часом у Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що, за попередніми даними, по населеному пункту ворог завдав удару за допомогою "ФАБ-500" з УМПК. Засіб ураження поцілив по багатоповерховому будинку.

"Внаслідок атаки посеред вулиці загинув 78-річний містянин. Тілесні ушкодження дістали четверо цивільних – двоє жінок 40 та 56 років, а також двоє чоловіків 37 та 69 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення, рвані і різані рани", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Атаки РФ по Україні

Щодня російські загарбники скидають десятки авіабомб на територію України. Від них страждає цивільне населення, а також українські воїни на передовій.

За даними Генштабу ЗСУ, лише від початку доби, 17 серпня, станом на 22:00 ворог завдав по Україні три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 64 авіаудари, скинувши при цьому 58 КАБів.

Так, вранці 17 серпня росіяни атакували Суми – загорілося одразу 10 автомобілів, вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено фасади житлових будинків та інших приміщень. Станом на 9:30 було відомо про двох постраждалих через удар росіян по цивільній інфраструктурі Сум.

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