Найімовірніше ворог застосовував балістичні ракети типу "KN-23".

Сьогодні вранці, 18 серпня, російські окупаційні війська приблизно о 05:00 застосували балістичне озброєння для ракетного удару по Києву.

Як пише КМВА, це вже третій обстріл балістикою столиці цього місяця з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою. За попередньою інформацією, цей удар був практично ідентичним двом попереднім.

"Рашисти знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". І знову сили та засоби нашої протиповітряної оборони не дозволили ворогу досягнути своєї мети і уразити Київ. За попередніми даними балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці", - зазначає міська адміністрація.

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Водночас практично разом з ракетою в бік Києва заходили кілька ударних дронів росіян. Однак захисники неба завчасно збили їх так, щоб "кияни не чули навіть звуків бойової роботи". Всі БПЛА знищили далеко за межами міста.

Станом на зараз в Києві не зафіксовано руйнувань. Також немає звернень від потерпілих.

Ракетні атаки на Київ та область

Як повідомляв УНІАН, ракетна атака на Київ та Київщину сталась ввечері 5 серпня. У Київській обласній військовій адміністрації станом на 18:00 6 серпня повідомляли, що падіння уламків були зафіксовані у 2-ох районах області.

Вже у ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Київській області. Внаслідок атаки загинули мирні жителі - 35-річний чоловік та його 4-річний син. Вони опинились під завалами будівлі і під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими. Також була тяжко травмована 13-річна дитина.

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