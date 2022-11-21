За їхніми даними, українські військовослужбовці захопили мінімум 522 танки.

Армія Російської Федерації втратила як мінімум 8044 одиниць техніки з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє проект Oryx. Йдеться тільки про техніку, втрати якої підтверджені фото- і відеоматеріалами.

Повідомляється, що 4927 одиниць техніки було знищено, 198 пошкоджено, 300 кинуто і 2619 захоплено.

Відео дня

За даними аналітиків, російська армія вже втратила: 1504 танків (862 з них були знищені, 522 захоплені), 718 бойових броньованих машин (439 знищені, 245 захоплені) і 1748 бойових машин піхоти (1078 знищені, 553 захоплені).

Крім того, з 24 лютого російські війська втратили 154 реактивних систем залпового вогню і 80 зенітних ракетних комплексів.

Втрати Росії в Україні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати російської армії серед особового складу досягли 84210 осіб.

Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення окупанти позбулися 2886 танків, 5817 бойових броньованих машин, 1868 артилерійських систем, 393 РСЗВ, 209 засобів ППО, 278 літаків, 261 вертольоти, 1537 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 480 крилатих ракет, 16 кораблів/катерів, 4371 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 161 спеціальної техніки.

Раніше в Україні запустили цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх сімей. Там вони можуть дізнатися, як безпечно здатися в полон ЗСУ.

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