Розбита техніка є підтвердженням того, що українці захистять свою свободу, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідали на столичній Михайлівській площі виставку знищеної військової техніки російських окупантів.

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Про це повідомив Зеленський у Telegram.

"Разом із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів на Михайлівській площі. Ми захистимо Україну та свою свободу. І загарбники це вже усвідомлюють. Ця виставка тому доказ!", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Це його перший візит в статусі прем’єр-міністра. Відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Сунак заявив, що Британія надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції. А також допоможе з зимовим обладнанням для українських військових і надасть гуманітарну допомогу.

Крім того, Сунак запевнив, що Велика Британія продовжуватиме і розширить навчальні програми для українських військових, медиків та інженерів.

25 жовтня, після зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ, Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром країни.

20 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку. Вона обійняла цю посаду 6 вересня, після того як 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

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