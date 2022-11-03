Білоруська сторона допомогла Росії поповнити запаси бронетехніки, поділилися в Міноборони Британії.

У середині жовтня російська окупаційна армія в Україні щодня втрачала понад 40 одиниць бронетехніки.

Окупанти на українській землі їздять у старих бойових машинах піхоти, і називають їх "алюмінієвими банками", повідомило Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на відомості розвідки.

За її даними, є ймовірність, що РФ в останні тижні поповнила свої запаси не менше ніж 100 одиницями БМП і танків, які були у білоруської сторони.

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"Бронетанкові частини і артилерія займають центральне місце в способі ведення війни Росії...", - зазначили у розвідці.

Ситуація на фронті під час війни з Росією та ворожі втрати - найважливіші новини

3 листопада Генштаб Збройних сил України повідомив, що за добу наші воїни в Донецькій і Луганській областях відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів.

За цей же час авіація Сил оборони завдала по супротивнику 21 удар. Під удари потрапили ворожа позиція засобів протиповітряної оборони та райони зосередження озброєння та військової техніки. Також були збиті, зокрема, 10 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

У Генштабі ЗСУ пізніше поділилися, що на нашій землі вже ліквідували 1 442 ворожих безпілотників, 198 засобів ППО, 5 552 бойових броньованих машин і 2 734 танки. Крім того, знищено приблизно 74 тисячі ворогів.

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