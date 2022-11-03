Ворога "позбавили" ще 22 артилерійських систем.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про втрати росіян у війні проти України.

"Знову понад 700 окупантів та багато техніки… Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", – наголосили у зведенні.

З урахуванням ліквідації 730 окупантів за минулу добу, загальні бойові втрати противника склали вже близько 74 тисяч осіб.

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Крім цього, ворог втратив:

танків ‒ 2734 (+20);

бойових броньованих машин ‒ 5552 (+27);

артилерійських систем – 1755 (+22);

РСЗВ – 390 (+3);

засобів ППО ‒ 198 (+0);

літаків – 277 (+0);

гелікоптерів – 258 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4);

крилатих ракет ‒ 397 (+0);

кораблів та катерів ‒ 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9);

спеціальної техніки ‒ 155 (+1).

Втрати Росії в Україні – останні новини

Впродовж останнього тижня щодня фіксуються значні втрати ворога серед особового складу. Зокрема, минулої доби було ліквідовано 800 російських загарбників, днем раніше – понад 600. За добу 29-30 жовтня ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів – майже тисячу.

Захисники України продовжують завдавати ворогу нищівних ударів на півдні. Так, вранці 3 листопада, у Мелітополі було зруйновано частину заводу, де розміщувався основний штаб російських окупантів.

А 24 жовтня українські воїни поцілили у базу окупанти з Чечні на Херсонщині. Стало відомо, що там з-під уламків дістали 62 загиблих загарбників.

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