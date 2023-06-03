Вороги в одному з міст Херсонської області на території дитячого садочка облаштували шпиталь, поділилися у Генштабі.

В Україні на тимчасово окупованій території російські загарбники продовжують створювати шпиталі, щоб надавати меддопомогу своїм пораненим посіпакам.

Зокрема, у тимчасово захопленому місті Скадовськ Херсонської області на території одного з інфраструктурних об’єктів тепер перебувають десятки поранених окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у суботу ввечері, 3 червня, у своєму зведенні.

"Нещодавно в населеному пункті Скадовськ… на території дитячого садочка загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості", - йдеться у зведенні.

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Варто зазначити, що РФ на українській землі вже зазнала величезних втрат. Загальні втрати Росії на 3 червня становлять приблизно 209 470 супротивників.

Важливі новини Херсонської області - сьогодні це варто знати

Росіяни на початку повномасштабного вторгнення захопили низку населених пунктів регіону, облаштували там катівні та знущалися з людей.

Восени минулого року українська армія пішла у контрнаступ й звільнила, зокрема, правобережну частину Херсонської області, у тому числі Херсон. Росіяни відступили на лівобережжя регіону.

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