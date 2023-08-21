Вже ніколи не повернуться з "учєній" ще півтисячі російських вояків.

Протягом минулої доби на фронті знищено 460 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила вже орієнтовно 257 930 своїх вояків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За вчорашній день захисникам України також вдалося знищити:

12 танків (загалом від початку вторгнення ‒ 4358),

14 бойових броньованих машин (усього ‒ 8449),

19 артилерійських систем (5264),

2 реактивні системи залпового вогню (719),

5 безпілотників оперативно-тактичного рівня (4309),

12 автомобілів та автоцистерн (7692),

4 одиниці спеціальної техніки (794).

Війна в Україні – останні новини

Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 25 бойових зіткнень. Як повідомив Генштаб ЗСУ, ворог намагався наступати на Куп’янському напрямку поблизу села Синьківка та на Бахмутському напрямку поблизу Курдюмівки. Тривають також бої за Мар’їнку. Одночасно Сили оборони вели контрнаступ на двох ділянках південного фронту.

Відео дня

Учора авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. У свою чергу артилеристи вразили ворожий пункт управління та три артилерійських засоби на вогневих позиціях.

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