Це може призвести до прориву лінії фронту та створенням уразливості, якою можуть скористатися наші воїни.

Удари Збройних сил України по тилах противника підривають бойовий дух російських військ. Це загрожує стабільності оборони ворога на кількох критичних ділянках фронту.

За даними американських аналітиків у звіті ISW, передові підрозділи РФ, особливо на півдні України, часто боролися із падінням бойового духу після українських ударів по тилах. Зазначається, що ці проблеми можуть швидко загостритися і поширитися серед окупаційної армії, якщо один із підрозділів буде знищено. На думку експертів, це може спричинити паніку та значно знизити боєздатність інших російських сил.

Водночас прорвана лінія оборони загрожуватиме цілісності єдиної системи. При цьому такий прорив у лінії фронту створить уразливість, якою можуть скористатися Сили оборони. Крім того, окупантам, ймовірно, не вистачає необхідних резервів для ротації підрозділів, що вийшли з ладу, що робить обов'язковим збереження бойового духу в передових підрозділах.

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Війна в Україні - останні новини

Минулої доби пілоти ЗСУ реалізували 9 ударів по місцях розташування армії РФ в Україні та завдали чимало негараздів ворогу.

На Таврійському напрямку Сили оборони України потужно вдарили по російських окупантах, ліквідувавши ще 79 росіян та поранивши 153.

Російський агресор здійснив кілька спроб наступу протягом минулої доби. Окупанти намагалися наступати під Бахмутом, Мар'їнкою та в районі нещодавно визволеного села Урожайне на півдні.

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