Він був прийнятий Конгресом 14 грудня.

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав законопроект про бюджет США на потреби національної оборони на 2024 рік, йдеться у заяві, опублікованій Білим домом.

Законопроект передбачає рекордні 886,3 мільярда доларів щорічних військових витрат, а також найбільше підвищення військовослужбовців за понад два десятиліття, та зміцнює позицію США в Індійсько-Тихоокеанському регіоні для стримування дій Китаю. На допомогу Україні у ньому передбачено 800 мільйонів доларів.

Він був прийнятий Конгресом 14 грудня і складається з майже 3100 сторінок.

Відео дня

Як пише CNN, законопроект про бюджетні асигнування на потреби оборони передбачає продовження Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця 2026 року та виділення 300 мільйонів доларів на цю програму в поточному та наступному фінансовому році. Програма передбачає фінансування федерального уряду для оплати промисловості за виробництво зброї та безпекової допомоги для відправки в Україну, замість того, щоб брати кошти безпосередньо зі збройних запасів США.

Закон про оборонний бюджет США

14 грудня Палата представників США схвалила річний проєкт закону про бюджет США на потреби національної оборони на 2024 фіскальний рік об'ємом 886 мільярдів доларів.

Відповідне рішення тоді підтримали 310 конгресменів, виступили "проти" - 118 (45 демократів і 73 республіканці).

Як писало видання The Hill, оборонний закон також передбачав виділення 11,5 млрд доларів на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та 800 мільйонів доларів на підтримку України проти російського вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: