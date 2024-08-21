Росіяни в нашій країні за добу втратили, зокрема, 60 артилерійських систем.

Триває повномасштабна війна в Україні, і Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 тис. 210 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу у соціальній мережі Facebook. За його даними, тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року до 21 серпня 2024 року у живій силі орієнтовно становлять близько 603 тис. 010 осіб.

Ліквідовано також:

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танків - 8522 (+4) одиниці;

бойових броньованих машин - 16 тис. 542 (+21);

артилерійських систем - 17216 (+60);

засобів ППО - 928 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13902 (+38);

крилатих ракет - 2442 (+4).

Крім того, окупанти втратили ще дві одиниці спецтехніки.

Свіжі новини про війну - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки бачили ознаки того, що Росія перекинула невелику кількість своїх військових сил до Курської області, щоб відповісти на український наступ.

За даними аналітиків Інститут вивчення війни, військове командування Росії передислокувало деякі свої підрозділи з напрямку Часів Яру до Курської області, щоб зупинити просування Збройних сил України.

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