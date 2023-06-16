Українські воїни поцілили у ворожі артилерійські підрозділи, які знаходилися на вогневих позиціях.

Українські підрозділи артилерії та ракетних військ за добу уразили три райони зосередження особового складу російських загарбників та дві станції радіоелектронної боротьби.

Уражено також чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, ворожий пункт управління та ще два важливих об’єкти супротивника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю, 16 червня, у своєму вечірньому зведенні.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили три розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначили у Генштабі.

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Вранці 16 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог упродовж доби намагався наступати на Бахмутському, Шахтарському й Лиманському напрямках, але зазнав невдач.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, супротивник перекидає свої найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок.

Пізніше Державна прикордонна служба України показала, як на цьому напрямку ліквідували "свіжих" супротивників. За даними ДПСУ, Росія втратила ще вісім посіпак.

Варто зазначити, що загальні втрати росіян в Україні на сьогодні становлять приблизно 218 тис. 500 окупантів. Крім того, ліквідовано, зокрема, 3 357 ворожих дронів.

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