На Мар’їнському напрямку українські війська відбили усі ворожі атаки в районах трьох населених пунктів.

Російські окупанти протягом доби намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському та Шахтарському напрямках, але зазнали невдачі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. Зазначається, що ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби там відбулось понад 30 бойових зіткнень.

"На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки на Луганщині та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині", - повідомили у Генштабі.

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Окупанти завдали авіаційного удару в районах Райгородки і Макіївки Луганської області та Свято-Покровського на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали дев’ять населених пунктів Луганської та Донецької областей.

"На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки", - заявили у Генштабі.

Загарбники завдали авіаційних ударів неподалік Білої Гори, Північного та Майорська Донецької області. Крім того, від ворожих артилерійських обстрілів постраждали 11 населених пунктів на Донеччині.

"На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви на Донеччині. Вони також здійснили обстріли восьми населених пунктів Донецької області, серед яких, зокрема Вугледар.

На Авдіївському напрямку загарбники завдали авіаударів в районі Авдіївки та здійснили артилерійські обстріли районів 14 населених пунктів Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку українські війська відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки", - повідомили у Генштабі.

Водночас окупанти завдали авіаударів біля Новомихайлівки, Великої Новосілки, Малинівки, Малої Токмачки та Благодатного Донецької області. З артилерії вони обстріляли ще шість населених пунктів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по Янжулівці, Галаганівці та Архипівці Чернігівської області. Крім того, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 23 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару в районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали ще шість населених пунктів на Харківщині та Луганщині.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії. Він завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області, а також здійснив артилерійські обстріли 31 населеного пункту Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 16 червня, Генштаб заявив, що минулої доби ворог завдав понад 60 авіаційних ударів та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Також загарбники завдали п’ять ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59.

Впродовж останнього тижня Сили оборони України звільнили 7 населених пунктів в Донецькій і Запорізькій областях.

В Інституті вивчення війни зробили припущення, що український контрнаступ може бути ускладнено через широке застосування окупантами засобів РЕБ.

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