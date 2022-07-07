Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки.

Українські підрозділи спецпризначення виконали завдання по зачистці острова Зміїний (Одеська обл.).

Про це журналістам повідомили у оперативному командуванні "Південь".

"Підрозділи спецпризначення виконали завдання по зачистці острова Зміїний. Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки, виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "русского мира", - сказано в повідомлені.

Зазначається, що як символ перемоги і відродження з цих руїн, українські військові встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня в ОК "Південь" поінформували, що на звільнений від російської окупації острів Зміїний доставлено український прапор. Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що на прапорі України, встановленому на острові, є послання російському військовому кораблю.

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