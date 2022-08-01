Формування підрозділів відбувається в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська активно формують "добровольчі" підрозділи для війни проти України.

Формування підрозділів відбувається в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 31 липня.

У Ленінградській області формують два артилерійські дивізіони "Невський" і "Ладозький", місцева влада оголосила про додаткову соціальну підтримку "призовників", які уклали контракт.

"Добровольцям" пропонують одноразову виплату у 200 000 рублів і соціальні виплати.

Крім того, неподалік від Санкт-Петербурга росіяни формують батальйон "Санкт-Петербург".

На думку аналітиків, метою формування "добровольчих" підрозділів є поповнення резервів росіян для війни проти України без проведення загальної мобілізації у РФ.

Війна в Україні:

Станом на 31 липня 2022 року війська Росії вели наземні атаки навколо Бахмута та околиць Донецька, а також на південний захід від Ізюма. Однак лише одна атака на схід від Бахмута принесла їм обмежений успіх.

В ISW зазначили, що сили Росії більше не проводили наземні штурми в районі Сіверська, що говорить про те, що вони втрачають пріоритет операцій в цьому районі. На супутникових знімках видно, що російські підкріплення зосереджені на кордоні з Україною на наземній лінії зв'язку, що веде в Ізюм.

Аналітики припускають, що російські загарбники зосередяться на наступах на Бахмут і навколо Донецька, проте успіхів не буде.

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