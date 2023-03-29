Сталось це вдень 28 березня на Бахмутському напрямку.

У Повітряних силах Збройних сил України підтверджують знищення російського бомбардувальника Су-24М під Бахмутом на Донеччини. Про це ПС ЗСУ повідомили в Telegram.

"28 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталось це близько 13.30 на Бахмутському напрямку", - сказано в повідомленні.

ОНОВЛЕНО 9:42. Невдовзі у ВПС уточнили, що ворожий літак збили не о 13:30 28 березня, а о 01:30 29 березня.

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Скільки літаків РФ втратила з початку повномасштабної агресії

З 24 лютого 2022 року Росія втратила у боях з ЗСУ 306 літаків і 291 гелікоптер, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

15 березня стало відомо про збиття Су-24 окупантів під Бахмутом. Бомбардувальник летів на штурм позицій захисників. Судячи з відео, екіпажу вдалось врятуватись, чого не скажеш про саму техніку.

Су-24 призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у простих та складних метеоумовах, вдень та вночі, зокрема на малих висотах з прицільним враженням наземних і надводних цілей.

Війна в Україні – останні новини

28 березня російські окупанти штурмували Бахмут. В епіцентрі бойових дій також залишаються Білогорівка, Авдіївка, Мар'їнка та їхні околиці.

Всього РФ вела наступ на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), рашисти протягом останнього тижня захопили ще 5% Бахмута, що сумарно складає 65% окупованої міської території. На північному заході міста ПВК "Вагнер" повністю захопили територію АЗОМ - заводу з обробки кольорових металів - і просунулися в промзону на південь.

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