Російському пілоту вдалося катапультуватися.

Українські воїни збили у Бахмуті 15 березня ще один російський бомбардувальник Су-24, який летів на штурм позицій ЗСУ.

"Пташка" була збита захисниками з 93-ї бригади. Момент влучання потрапив на камеру. Судячи з відео, пілот катапультувався, а ось російській техніці не так пощастило.

Скільки ЗСУ збили літаків РФ – актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 304 бойових літаків РФ та 289 гелікоптерів.

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13 січня над Бахмутом збили літак ПВК "Вагнера" Су-24. Він належав ватажку найманців Євгену Пригожину. Су-24 зараз нібито у ремонті.

Збиті Су-24 росіян регулярно потрапляють у зведення ЗСУ.

Су-24 призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у простих та складних метеоумовах, вдень та вночі, зокрема на малих висотах з прицільним враженням наземних і надводних цілей.

Війна в Україні – російські втрати у Бахмуті

Протягом лютого, з початку анонсованого "великого наступу", РФ вдалося захопити лише 0,04% нової території України.

Наразі РФ зосереджена на наступах на п'ятьох напрямках – Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському.

В боях за Бахмут росіяни втратили щонайменше 30 тисяч окупантів, а за неповний тиждень – понад тисячу загарбників. Найбільших втрат зазнають "вагнерівці".

За словами експерта Івана Киричевського, ЗСУ "перемололи" ціле ударне угрупування ворога на Донбасі, його вистачило б на ще один похід на Київ.

Раніше К-2 54 ОМБр показала прорив українського танка до російських позицій і влучання в окупантів з відстані 20 метрів. Ця ж бригада напередодні опублікувала докази того, що деяка російська піхота іде на штурм з палицями замість зброї.

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