Сили оборони, за попередніми відомостями, ліквідували ворожий "Орлан".

На півночі українські військові збили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" Збройних сил України. "Воїни Сил оборони Сіверщини у зоні відповідальності знищили ворожий БППА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо йдеться про безпілотник типу "Орлан-10".

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Нагадаємо, на початку грудня 2022 року американська газета The New York Times писала, що РФ відчуває дефіцит розвідувальних дронів "Орлан-10" вітчизняного виробництва.

Варто зазначити, що на українській землі вже ліквідували 2 183 ворожих безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ у війні з Україною - що треба знати

Вранці 22 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги минулої ночі запустили по нашій землі 21 безпілотник-камікадзе "Шахед-136" іранського виробництва, 16 ворожих дронів ліквідували.

Унаслідок ворожої атаки дронами є "прильоти" у Житомирській та Київській областях. У Київській області жертвами атаки з боку супротивника стали сім осіб.

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