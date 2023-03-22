Вісім осіб госпіталізовано з різними ступенями травмування, зазначив очільник поліції Київської області.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов заявив, що шість людей загинули внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе іранського виробництва "Шахед" по Київській області.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону. За словами очільника поліції, зараз за результатами атаки до лікарні звернулися 18 людей, які отримали першу медичну допомогу і не госпіталізувалися. Вісім людей госпіталізовано з різними ступенями травмування, і є один хлопець 2011 року народження, який наразі перебуває у лікарні.

"На жаль, є і загиблі. Вже можна сказати, що є тіла шести загиблих в результаті цієї атаки і хочу тут зазначити, що більшість людей все ж таки були врятовані завдяки тому, що вони виконали заходи безпеки і виконали все те, що необхідно робити під час сигналу повітряна тривога. Вони перебували в укритті", - сказав Нєбитов.

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Він також зазначив, що серед загиблих є і лікар швидкої допомоги. Лікарі першими прибули на цю подію і отримали уламкові поранення після другого вибуху. Другий лікар також постраждав.

"Хочу підтвердити, що зараз ми не можемо знайти зв’язок з трьома людьми. Переживаємо, що вони можуть залишатися під завалами. Тому фактично роботи з розбору цих завалів проводяться дуже обережно", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 22 березня, Київська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок нічної атаки дронами у Київській області було пошкоджено цивільний об'єкт. Повідомлялося про трьох загиблих та сімох поранених.

Згодом Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що унаслідок нічної атаки російських окупантів у Ржищеві на Київщині руйнувань зазнали два гуртожитки та навчальний корпус професійного ліцею. За даними ДСНС, під завалами може бути чотири особи.

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