Згідно з підрахунками Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1564 російських дронів.

Росія відчуває дефіцит розвідувальних БПЛА "Орлан-10" вітчизняного виробництва.

Вихід з кризи Москва бачить у закупівлі більшої кількості іранських дронів, пише The New York Times.

Українські військові розповіли, що росіяни почали використовувати замість "Орланів" якісь інші дрони, що може побічно вказувати на дефіцит такого типу БПЛА у ворога.

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Як пояснюють журналісти, альтернативу "Орланам" Росії знайти буде важко: "Російські військові системи, особливо безпілотники, залежать від мікроелектронних компонентів, вироблених в США, Європі та Азії. Москва зараз відчуває труднощі з їхньою закупівлею через санкції".

Більш того, у вересні в Міноборони РФ підтверджували, що вітчизняні зброярі "не в змозі виконати "розроблені "відповідні тактико-технічні вимоги до безпілотних літальних апаратів".

Однак невдачі Росії пов'язані не тільки з нестачею обладнання. Її досвід показує, що бойові дії з використанням безпілотників вимагають не тільки передового обладнання, а й сучасного мислення для ухвалення рішень, зазначає видання.

"Жорсткий ланцюжок командування в Росії вимагає, щоб солдати на місцях отримували схвалення вищого керівництва для завдання ударів. Таким чином, навіть коли російський розвідувальний безпілотник помічає ціль, до того моменту, коли надходить погодження, ціль часто вже зникає", - йдеться у статті.

На тлі зростаючого дефіциту "Орланів" Росія веде переговори про закупівлю більшої кількості іранських дронів.

Характеристики Орлан-10

Вага: 14/18 кг

14/18 кг Маса корисного навантаження: до 5/3 кг.

до 5/3 кг. Макс. тривалість польоту: 16/10 год

16/10 год Діапазон швидкостей: 70-150 км / год

70-150 км / год Макс. дальність застосування: до 120/100 км від наземної станції управління (до 600 км в автономному режимі)

до 120/100 км від наземної станції управління (до 600 км в автономному режимі) Макс. висота польоту: 5 км

Росія активно використовує БПЛА "Орлан-10" у війні проти України - переважно на фронті для коригування вогню. Згідно з експертизами, російських технологій у цього безпілотника майже немає: у складі – китайські та європейські запчастини.

По цивільних цілях Росія останнім часом била іранськими дронами-камікадзе.

Скільки БПЛА збили повітряні сили ЗСУ

Згідно з підрахунками Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1564 російських дронів; 2 – за останню добу.

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