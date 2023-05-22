Андрій Юсов зазначив, що існує лише різниця методології підрахунків.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував заяву президента США Джо Байдена про 100 тисяч ліквідованих росіян під Бахмутом. Він зазначив, що втрати окупантів колосальні.

"Тут ніяких різночитань немає. Є питання різниці методології. Є один підхід, коли подаються загальні втрати разом з убитими і пораненими. Або окремо ліквідовані і окремо поранені. Так само питання, за який період це подається", - заявив Юсова в ефірі телемарафону, коментуючи слова американського лідера.

Він зазначив, що українська сторона постійно обмінюється інформацією з партнерами.

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"І між цими даними ніяких різночитань немає. Втрати рашистів під Бахмутом дійсно колосальні, і вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні заявленим результатам", - підсумував розвідник.

Втрати Росії в Україні станом на 22 травня - що відомо

21 травня президент США Джо Байден на саміті "Великої сімки" в Японії заявив, що в боях за місто Бахмут на Донеччині армія Російської Федерації втратила близько 100 тисяч людина особового складу.

У свою чергу Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 22 травня 2023 року загальні втрати РФ в Україні склали приблизно 203 880 осіб. Лише за добу 21 травня ліквідували 720 російських окупантів.

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