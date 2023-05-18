Його смерть стала би кризовою для Кремля, вважають у розвідці.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дійсно хворіє.

Про це поідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону. "Вік, стрес, робота шкідлива... Так, хворіє. Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку треба робити не на стан здоров'я, а на якісь складніші геополітичні процеси ", - сказав він.

На думку Юсова, смерть Лукашенка стала би кризовою ситуацією для Кремля, в якій немає прямих планів. "Наслідки будуть точні не ті, на які розраховує Кремль", - додав представник розвідки.

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Хвороба Лукашенка: що відомо

9 травня стало відомо, що білоруський диктатор не пішов на званий обід у Москві, оскільки погано себе почував. За даними ЗМІ, після Параду він скасував усі зустрічі, йому поставили крапельницю.

Вже ввечері Лукашенко з'явився у Мінську, де поклав вінок до монумента Перемоги.

Згодом у комітеті Держдуми Росії у справах СНД повідомили, що Лукашенко захворів, однак "там нічого такого надприродного немає".

За даними ЗМІ, у нього діагностували хвороби ендокринної системи та серця, які спровокував серйозний збій в організмі.

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