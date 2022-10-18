Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 250 вогневих завдань.

На півдні України Збройні сили знищили 22 російських окупантів на ворожу техніку.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у соціальній мережі Facebook.

Так, російська армія продовжує завдавати ракетних ударів по прифронтовій Березнегуватській громаді. Також з важкої артилерії обстріляно Куцурубську громаду, а Великоолександрівську громаду Бериславщини 4 рази атакували армійською та штурмової авіацією.

Відео дня

Українські авіатори у відповідь завдали 11 авіаударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 250 вогневих завдань.

"Отримано підтвердження про втрати ворога у кількості 22 рашистів, 4 танків, 2 мінометів, самохідної крупнокаліберної гаубиці "Акація", зенітно-ракетного комплексу "Тор-М2" та 3 одиниці авто-бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські захисники знищили 2 склади боєприпасів у Бериславському районі.

Пошкоджено ще один танк, самохідну гаубицю "Мста-С" і РСЗВ "Град", 4 одиниці авто-бронетехніки.

Ситуація на півдні України

Яу відомо, наприкінці серпня Збройні сили Україн оголосили про початок контрнаступу на півдні.

Повідомлялося про звільнення Любимівкі, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої Олександрівки, Малої Олександрівки та Давидового Броду.

7 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області було звільнено понад 500 квадратних кілометрів.

Останнім часом росіяни атакують Миколаївську та Одеську області іранськими дронами. Тільки 17 жовтня на Миколаївщині збили п'ять дронів-камікадзе "Shaded-136".

Вас також можуть зацікавити новини: