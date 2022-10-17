Ворог зосереджує зусилля на утриманні захоплених територій.

На півдні ЗСУ протягом ночі нанесли близько 120 ударів по району зосередження ворога.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 15:00.

"Наші підрозділи ракетних військ та артилерії протягом ночі виконали близько 120 вогневих завдань, зокрема по району зосередження ворога і його техніки на півдні Миколаївського району. Втрати, яких зазнав ворог протягом ночі в живій силі та техніці, дорозвідуються", - сказав Назаров.

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За його словами, ворог продовжує завдавати ракетних ударів, головним чином, з метою порушення енергетичної системи та руйнування промислових об’єктів. Він зосереджує зусилля на утриманні захоплених територій, веде активну оборону вздовж всієї лінії зіткнення.

Як зазначив Назаров, протягом ночі окупанти продовжували вогневий вплив по районах зосередження підрозділів ЗСУ, прилеглих до лінії фронту територіях та тилових районах.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за інформацією речника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, за сьогоднішню ніч, 17 жовтня, на півдні було знищено 26 дронів-камікадзе, а загалом, з початку використання їх російськими окупантами, на північному напрямку вже знищено 100 таких дронів.

Учора українські захисники за годину знищили 11 іранських дронів-камікадзе. По одному "шахеду" знищили підрозділи Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

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За минулу добу Збройні сили Україні "відмінусували" ще 320 окупантів та знищили чимало ворожої техніки. Загальні втрати окупантів становлять 65 320 військових.

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